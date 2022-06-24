女力CP主持《食尚》再續前緣，節目中有愛的互動大受網友好評。（TVBS提供）

梁舒涵代班《食尚玩家》，搭擋曾子余憂主持棒不保。（TVBS提供）

梁舒涵日前代班納豆，與曾子余搭擋主持TVBS《食尚玩家兩天一夜GO》，兩人因演出《女兵日記-女力報到》中的夫妻熟識，主持起來也很有默契，節目中有愛的互動大受網友好評，紛紛表示「既甜蜜又搞笑，好喜歡這個搭配」、「兩人主持起來輕鬆自然，不愧是女力CP」，敲碗希望能常看見這組合。

梁舒涵第一次主持外景美食節目，表示有曾子余在很安心，曾子余透露給她安全感方式：「我要她放輕鬆不要擔心，想講什麼就講什麼，我會Cover，不OK製作單位也會剪掉。」並誇讚梁舒涵本身很好笑，所以只要放輕鬆主持，自然會蹦出有趣火花，曾子余打趣說：「我也沒有特別教她什麼主持技巧，因為舒涵才主持幾集就已經駕輕就熟，如果再教我的位置可能就會被取代了。」

兩人近日前往嘉義大啖美食，過馬路時曾子余貼心將梁舒涵拉至內側，讓梁舒涵羞喊：「這貼心小舉動太加分了吧！」對於和梁舒涵搭擋感想，曾子余坦言：「跟舒涵主持心情覺得格外的放鬆，《女力》演很久又飾演夫妻，算是蠻有默契，一起主持很像私底下的朋友出去玩，特別自然。」並笑談兩人真的太愛鬥嘴了，看播出時有在看當初《女力》幕後花絮的既視感。更多《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42歡樂台、MOD TVBS精采台播出。