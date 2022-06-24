立法院長游錫堃今接見泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮時表示，受到印太地區的威脅源頭中共影響，美國的印太戰略逐漸清晰，台泰關係更顯重要，更需要密切合作。曾德榮則表示，代表處正積極協調台人赴泰免簽，盼未來雙方交流與互訪能更加密切。

游錫堃今上午在立法院接見泰國貿易經濟辦事處成員，辦事處代表曾德榮直說，很高興從新加坡來台赴任，有機會來台工作感到幸福。而近年立法院成績亮麗，並且在今年通過18歲公民權，在泰國新一代年輕人也同樣愛好自由民主，對政治很敏銳也有興趣，是泰國的民主動力。

曾德榮表示，台泰國會議員交流成績斐然，經濟交流也很密切，目前泰國有5千多家台商和近20萬台僑，且代表處也正積極協調台人赴泰免簽，盼未來雙方交流與互訪能更加密切。

對此，游錫堃表示，台泰雖無正式邦交關係，但在經濟貿易交流非常密切，尤其蔡英文總統的新南向政策，泰國是重點國家；而台灣新任駐泰代表莊碩漢博士曾在他行政院長任內擔任發言人，也曾擔任立法委員，雙方都是新任代表，顯示台泰關係將有新的發展契機。

對於兩岸及國際形勢，游錫堃表示，中國在2013年提出中華民族偉大復興的中國夢，基本上就是要宣揚其傳統「天無二日、土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的擴張主義政治思想。例如中共2013年推動一帶一路後，擴張政策不斷上演，南海填海造地成功，收回了香港，最近又發表台灣海峽不是國際水域，每天派軍機船艦在台灣周邊活動。

游錫堃說，中國一步一步對外擴張，如果台灣被拿去，從緬甸、越南到韓國、日本等周邊國家都將面臨危險。

游錫堃強調，現今國際局勢變化劇烈，也因為印太地區的威脅源頭中共，讓美國的印太戰略逐漸清晰，尤其泰國和南亞、東南亞諸國乃至日本韓國，皆與中國比鄰，中國在經濟發展達到全球第二大經濟體後成為霸權，鄰近國家都受到某種程度威脅，因此台泰關係更顯重要，更需要密切合作。