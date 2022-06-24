下周國際新聞事件

06/27　周一 美國5月耐久財訂單

美國5月簽約待過戶成屋銷售指數

達拉斯聯準銀行6月製造業指數

06/28　周二 美國5月商品貿易收支

美國5月躉售/零售(排除汽車)庫存

S&P/Case-Shiller房價指數4月

里奇蒙聯準銀行6月製造業/服務業指數

06/29　周三 API原油庫存報告

南韓6月消費者信心

日本5月零售銷售額

日本6月消費者信心

歐元區6月消費者通膨預期

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

德國6月通膨率　　　　　　　美國Q1 GDP成長率/企業獲利/PCE物價指數終值

EIA原油庫存報告

06/30　周四 南韓5月工業生產/製造業生產

日本5月工業生產

德國5月零售銷售額

英國Q1 GDP成長率終值

德國6月就業報告

美國5月個人所得/個人支出/PCE物價指數

美國請領失業給付人數

芝加哥PMI(6月)

07/01　周五 日本5月就業報告

東京6月CPI

日銀短觀報告

南韓6月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本6月製造業PMI終值

S&P Global南韓6月製造業PMI

S&P Global歐元區6月製造業PMI終值

S&P Global/CIPS英國6月製造業PMI終值

歐元區6月通膨報告

S&P Global美國6月製造業PMI終值

ISM美國6月製造業PMI

《國際經濟》美國恐陷衰退 全球也不妙
《國際經濟》英6月消費者信心史上最糟 這件事雪上加霜
《電子零件》凡甲配息11.16元 營運可望自6月起恢復正常
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