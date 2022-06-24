下周國際新聞事件
06/27 周一 美國5月耐久財訂單
美國5月簽約待過戶成屋銷售指數
達拉斯聯準銀行6月製造業指數
06/28 周二 美國5月商品貿易收支
美國5月躉售/零售(排除汽車)庫存
S&P/Case-Shiller房價指數4月
里奇蒙聯準銀行6月製造業/服務業指數
06/29 周三 API原油庫存報告
南韓6月消費者信心
日本5月零售銷售額
日本6月消費者信心
歐元區6月消費者通膨預期
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
德國6月通膨率 美國Q1 GDP成長率/企業獲利/PCE物價指數終值
EIA原油庫存報告
06/30 周四 南韓5月工業生產/製造業生產
日本5月工業生產
德國5月零售銷售額
英國Q1 GDP成長率終值
德國6月就業報告
美國5月個人所得/個人支出/PCE物價指數
美國請領失業給付人數
芝加哥PMI(6月)
07/01 周五 日本5月就業報告
東京6月CPI
日銀短觀報告
南韓6月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本6月製造業PMI終值
S&P Global南韓6月製造業PMI
S&P Global歐元區6月製造業PMI終值
S&P Global/CIPS英國6月製造業PMI終值
歐元區6月通膨報告
S&P Global美國6月製造業PMI終值
ISM美國6月製造業PMI
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