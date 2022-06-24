電價費率審議會下周一（27日）召開，經濟部部長王美花昨日（23）表示，由於國際能源價格高漲，國內電價有不得不漲的壓力，漲幅由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案。對此，臉書粉專「工程師看政治」指出，電價漲的主因與核能被汙名化脫不了干係，畢竟謊言遠比真相容易傳播，光是「核廢無法處理」這一句「鬼話」，就讓專家們解釋不完，台灣更被這些話搞得政治爛成一團。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日發文表示，台電的財務黑洞是有方可解的，那就是核能發電。他們也已呼籲了幾年，「放核電一條生路，就是放自己一條生路」，因為核電是最不受政治、氣候影響的發電方式，價格穩定便宜，燃料使用時間長（進口一次燃料，可用一年半以上的時間），機組容量因數高（幾乎不跳機），在氣／綠電不穩定又昂貴的時候，核電可以為大家省下每年千百億的發電成本。

粉專指出，物理就是物理，數學就是數學，愛真的不能發電，大停電、小停電、漲電價等等的後果，其實大家用科學都能預知；但謊言遠比真相更容易傳播，單是「核廢無法處理」這一句粗䊯有力的鬼話，就讓專家們30年都解釋不完，至今仍一堆人深信不疑，他們拒絕接受事實，這輩子都活在夢裡。

粉專直言，如今核二、核三還在工作，核一廠還有救、核四仍在封存，但在台式民主之下，它們不克多所發揮，未來電價無論漲3%還是18%，要算在誰的頭上，通通都是災難。台灣政治爛成一團，只要根源不除，這樣的事未來還會一直發生，即使換人當總統短期內也無法解決，民眾只能看好自己的荷包，準備接受衝擊。