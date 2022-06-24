國際財經雜誌《機構投資者(Institutional Investor)》23日公布2022年度亞洲最佳管理團隊排名，富邦金控位居全亞洲區類別保險業第二名，一舉囊括六項大獎。

這六項大獎包括「最受尊榮企業」，富邦金控董事長蔡明興獲「最佳執行長」、富邦金控總經理韓蔚廷獲「最佳財務長」，富邦金控獲「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」及「最佳環境、社會及治理」等獎項，為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

《機構投資者》為1967年成立於美國紐約的國際財經雜誌，著重報導國際金融市場趨勢，主要探討基金、銀行或其他企業的投資、融資等問題，並提供產業洞察報告、市場分析、數據資料庫，每年針對全球各區域市場研究團隊、交易團隊及公司管理團隊進行研究及排名。

今年《機構投資者》共邀請4,854名買方基金經理和670名賣方分析師參與調查，針對1,612家上市公司在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」和「最佳環境、社會及治理」等五個類別的表現進行排名。

富邦金控表示，在全亞洲區類別評比榜單，富邦金控是台灣唯一入列金融業者，於「最佳投資者關係專業人員」類別評選中獲得第一名佳績，並於「最佳財務長」獲得第二名，同時在「最佳執行長」、「最佳投資者關係企業」、「最佳環境、社會及治理」等三個類別中獲得第三名，而在綜合排名上，富邦金控的優異表現位居全亞洲區類別保險業第二名。

富邦金控以世界級的標準持續深耕台灣市場，穩健的經營績效及財務表現，除了獲投資市場肯定外，也頻頻斬獲國際大獎，與世界級標竿企業齊名，更是台灣唯一金控公司連續四年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業，且上榜名次連年遞進，並連續三年蟬聯《品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌。

富邦金控表示，該金控除了著重經營績效外，更致力永續發展，目前已連續5年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股、連續6年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續5年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalytics永續績效評比名列全球保險產業第一名。該金控將持續以正向力量發揮企業當責，朝「成為亞洲一流的金融機構」的願景穩步邁進。