嘉義縣確診趨勢有下修傾向。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣各鄉鎮確診人數統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

兒童BNT第2劑，嘉義縣規畫明天25日全面開打，為加速接種效率，共開設26場校園接種站、12場衛生所服務，目前已接種第1劑BNT兒童疫苗全縣有9620人，至於成人第3劑接種率僅67.2％，且未接種者以長者居多，衛生局呼籲65歲以上長者可把握6月底接種任一劑疫苗，可領500元禮券及2劑快篩試劑的好康機會。

嘉義縣今公布885人確診，其中有症狀211人，無症狀674人。年齡介於2個月至102歲，12歲以下108人，65歲以上169人，累計全縣12歲以下染疫幼童已有5574人，65歲以上6186人，目前居家隔離811人，輕症居家照護6951人。

縣長翁章梁表示，嘉縣兒童BNT第2劑明起開打，共開設26場校園接種站、12場衛生所服務，暫不開放合約院所接種，已完成第1劑BNT的兒童計9620人，提醒家長盡早讓小朋友完整接種2劑，打造保護力，至於第4劑疫苗，週末25、26兩天共有14場接種站提供服務。

今防疫快報邀請長庚醫院副院長蕭政廷，為鄉親說明確診後可能出現的成人多系統發炎症候群MIS-A，蕭政廷說，多系統發炎症候群（MIS），發生於成人稱MIS-A，兒童則是MIS-C，是新冠肺炎相關的罕見疾病。

蕭政廷說，成人MIS-A發生於確診後的2至12周，男性比率高占7成，會造成心臟、皮膚粘膜、腸胃道、神經等多重器官發炎，症狀包括發燒、低血壓、休克、腹瀉、腹痛、呼吸喘、皮膚疹、結膜炎，如出現2項以上症狀應趕快就醫，而預防成人多系統發炎症候群的最佳方法就是避免感染，打滿疫苗是重要關鍵。