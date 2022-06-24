中重症+372！12歲男童在校昏迷 送醫不治驗出新冠肺炎確診

國內新冠肺炎死亡人數再增加152例，今年死亡累計突破5000例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的死亡個案中，其中一名12歲男童在學校上課期間昏迷，到院前無生命跡象，死後驗出新冠肺炎陽性，但確切死因無法判定。

羅一鈞說明，今天新增372例中重症個案，包括中症243例、重症129例；另新增152例死亡，年齡介於10多歲到90歲以上，其中109人未接種3劑疫苗、138人有慢性病；83人年齡超過80歲。指揮中心統計，今年以來國內累計1萬4197例中重症個案，其中5116人死亡。

中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，死亡個案中較年輕的個案，其中一名為12歲男童，有先天性肌肉系統疾病，6月21日早上出現頭痛，仍到校上課，下午開始臉色蒼白、呼吸急促及心搏過速，但沒有發燒、咳嗽等症狀，半小時後在學校昏迷，緊急送醫到院前無生命跡象，急救無效過世。

羅一鈞指出，男童送急診的時候，被驗出新冠肺炎陽性，死因為心肺衰竭，由於沒有急性感染症狀，也沒有和MIS-C疑似症狀，目前尚難以研判確切死因是否與新冠肺炎相關。

指揮中心統計，目前國內12歲以下兒童累計68例重症個案，其中20人死亡；重症原因分別為腦炎21例、肺炎15例、敗血症3例、哮吼症8例、到院前死亡6例、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）13例、共病2例。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

另一名死亡個案是19歲男性，有氣喘病史，曾打過2劑BNT，5月開始出現四肢無力、疲倦、肌肉痠痛症狀，6月初走路會喘，6月5日因為呼吸困難加劇到急診，檢驗新冠肺炎陽性，檢查發現肝指數和肌肉酵素都有異常，懷疑為橫紋肌溶解症及急性肝炎，住院經過治療一度好轉，但6月18日發生意識改變、休克，緊急轉加護病房插管並使用免疫球蛋白、類固醇治療，隔日使用葉克膜，但仍無法恢復血壓，6月20日不幸過世，死因為急性肝炎、橫紋性溶解症併發多重器官衰竭，研判新冠感染並非主要死因。