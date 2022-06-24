周五公布的一項調查顯示，英國消費者信心水準在6月下跌，並來到該調查紀錄以來的新低。英國家庭正艱困地對抗生活成本上升以及可能持續數月的鐵路罷工事件。

市場研究公司GfK說，消費者信心指數跌到-41，低於5月的-40。路透調查經濟學家的預測為持平的-40。

GfK的客戶策略主管Joe Staton說，物價上漲速度高於工資，罷工和高通膨等正造成夏季的不滿情緒，許多人也驚訝於該指數沒有跌更多。而消費者情緒目前更是比新冠疫情爆發初期更為黯淡，甚至比2016年英國決定脫歐、或2008年金融海嘯時期更為黯淡。

英國財政部長桑納克(Richi Sunak)曾在上個月表示，將對面臨高通膨壓力的家庭提供支援，預計到10月通膨率將飆升至超過11%。

讓英國經濟更加負擔沉重的是，英國鐵路在本周開始罷工，工人要求提高工資，其它產業團體的工會也考慮採取類似行動。