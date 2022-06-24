白米甕砲台遊客服務中心讓民眾不僅看到遺跡，也能看到歷史。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市第一個古蹟砲台區的遊客服務中心24日正式啟用，基隆市政府文化局表示，市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程歷經一年多修復完成，並將軍火庫周邊進行修復，成為遊客中心。市長林右昌24日「開箱」遊客中心，歡迎民眾參觀，讓大家對基隆要塞歷史有更進一步認識。

林右昌表示，白米甕砲台是非常著名的觀光景點，也是未來西岸文化觀光廊帶的重要一環。近年來市府特別把軍火庫周邊進行修復，成為遊客中心，旁邊的廁所跟砲台周邊環境也都整修完畢，自即日起正式對外展開服務，在週一到週五採取預約方式提供導覽服務，星期六、日則是完全開放。

林右昌說，白米甕砲台不像過去只看到砲台基座遺跡，還可以進到服務中心瞭解整個基隆港要塞砲台設置沿革，實地獲得知識，非常值得大家到此一遊，另外還可以走到白米甕尖等地，都是欣賞基隆美景的最好據點，若在夕陽西下時剛好有郵輪進港，更是超級無敵美景。

文化局長陳靜萍說，遊客中心是以當時的建築工法重建，上方的芬克式鋼筋構造是日治時期建築的主要特色，在修復工程中，亦重現這樣的特殊工法。而木窗、木門及鋼筋上的木質天花板，則是以最初彈廠的木質構造為靈感再加以設計，也因此讓遊客服務中心飄有淡淡的木頭香。

除此之外，透過網路預約，白米甕砲台遊客服務中心一天提供兩場次長達一小時的專業導覽，使遊客及民眾更加認識白米甕砲台的歷史脈絡。預約導覽的遊客還有一項特殊福利，可以親身進入白米甕砲台的特色鐵堡及彈藥庫，欣賞一般人所看不到的內部構造，體會歷史氛圍。