升息加打房，建商縮手土地市場，據信義全球資產統計，今年上半年全台土地市場上市櫃公司交易規模為491億元、年減27％，亦為四年來最低，更僅為房市景氣熱絡的2020年不到四成，尤其單件土地交易規模縮減，顯見開發商對於資金運用更趨謹慎。

信義全球資產調查顯示，今年上半年上市櫃公司土地交易規模491億元，並未出現單件超過40億元的大型購地案，其中建商購地占其中72％，上半年建商以國揚25.9億元買下高雄農16土地、遠雄建設21.7億元買下台北北投土地、興富發以20.4億元購入桃園中路路土地規模最大。除了建商，也有大型企業投入地上權開發，其中以聯發科手筆最大，以37.7億標下高鐵新竹站地上權案。

信義全球資產總經理柯宏安表示，上半年土地交易共56件，件數並沒有減少，甚至還是近15年來次高，但總金額比去年減少近三成，反應了營建成本居高不下，使建商開發成本提高，加上打炒房、信用管制、升息等因素，澆熄住宅炒作，使建商建商獵地腳步放緩。

以交易熱區來看，新北市的三重、新莊、板橋，台北市的北投、內湖、信義，以及高雄市的鼓山、楠梓、新興，為上半年交易金額熱區中的熱區。若以交易面積來看，近九成交易落在大台北以外，如桃園有3.6萬坪、新竹縣2.2萬坪、台南1.4萬坪，反應了在北部可取得土地較少且成本較高下，大型建商南下購地仍是主流。

柯宏安表示，對於開發後銷售信心強度，仍是建商是否投入購地的主要因素，目前看來，第三季土地市場觀望氛圍仍較濃厚，未來建商購地開發策略對資金運用勢必更謹慎，若出手購地，將更聚焦精華地段；中南部的重點發展區域因土地成本較低、大面基土地供給較充足，更具開發效益，將是建商重點鎖定目標；此外，企業對辦公室需求強勁，部分建商將會調整產品比重，增加開發辦公大樓，藉以穩定營收。