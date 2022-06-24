陳時中回歸記者會！ 喊：早上終於「清清楚楚一條線」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診後，20日解隔離後，卻因持續快篩陽，遲遲未現身，昨日快篩結果顯示有淡淡的第2條線。今日陳時中終於「復出」，出席疫情記者會，透露自己今早終於「清清楚楚一條線」，請大家放心。

陳時中表示，已經2個禮拜沒有和大家見面，署長、副署長都把疫情報告得很清楚，社會應該也是很了解。過去一周，有一天他實施居家辦公，其他時間都在疾管署辦公，避免公開、面對面的場合，都採取視訊進行，現在身體都好了。

「我自己想說有時候會遇到不特定的人，近距離接觸，所以每天都會快篩」，陳時中表示，今早終於清清楚楚一條線，大致上只要把口罩戴好就不會造成威脅，請大家放心。

陳時中表示，確診的同仁情況各有不同，他該有的症狀都有，但是普遍屬於中等到輕微，持續大概3天。染疫後他有發燒，但是幾乎沒有到38度以上，骨頭痠痛也有，但不至於爬不起來，只是咳嗽下去骨頭都很酸。

至於隔離期間有沒有抽菸？陳時中表示他很高興地強調，他的戒菸是成功的，連過去不承認他成功的機要秘書也承認他成功了。2個可以證明對象，1個是他太太，1個是她機要。隔離的時候，他沒有抽菸，他笑言，這有幫助也不一定，順便推廣一下，有抽菸的人，疫情之下對呼吸道的攻擊也比較多，若能及時戒菸，對身體的幫助也很好。

陳時中表示，「隔離期間很多人問我要不要使用清冠一號？」，但因為他吃了西藥就沒有用。每個藥都是藥，不是補品，藥物都有適應症和對象，使用的時候都有倫理、不傷害原則等，公費使用的對象還需要專家討論，中醫藥司、中醫師公會也在討論中，大家就醫學的專業、對病人怎麼樣最好最恰當，大家也在持續討論中。至於國內已經開出多少清冠一號？他表示，有1億2000萬，也不少。