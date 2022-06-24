指揮中心鼓勵長者打疫苗。（圖／指揮中心提供）

為鼓勵長者持續接種，中央流行疫情指揮中心今宣布，65歲以上（含55歲至64歲原住民）接種獲500元(含)以下衛教品、每人2劑快篩試劑措施，將延長至今年7月31日止，呼籲尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑者，儘速完成接種，以獲得保護力。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。

另外，各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近日天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。