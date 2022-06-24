人本教育基金會今（24日）在立法院揭發宜蘭某國中教師長期以情感試探引誘多名學生，目前已經該校性平會調查，做出決議一案有違專業倫理之關係、一案性騷擾屬實。然而，該師卻僅面臨停聘6個月或記大過之處分。人本基金會認為，該教師很快就可以回到校園繼續任教，恐仍會發生類似情事傷害學生。

民進黨立委范雲今和人本教育基金會共同主辦「違反倫理試探學生，得逞反被輕放？請教育部劃下紅線，保障學生安全」記者會。人本教育基金會所提出事證，證明宜蘭某國中教師至少自2019年起開始違反專業倫理，對多名學生進行情感試探、性暗示及性騷擾。

行為包括和某學生單獨吃晚餐、載送補習、外出遊玩、每日通電話、步行牽手；情人節當天雖然遭學生明確拒絕，仍把巧克力放到學生鉛筆盒裡；對學生說「眼睛很大、很漂亮」、「我很喜歡」、「（我）住在你心裡」等語。

該師各案均已進入性別平等教育委員會調查及教師評審委員會審議。該校性平會調查確認一案違反《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》第7條第1項「與學生發展有違專業倫理之關係」、一案性騷擾成立。

人本基金會也指出，全案卻在性平會調查及教評會審議階段，遭遇同校老師立場偏頗干預調查、議員及前官員護航關切、教評會委員未迴避等狀況；加上現行制度對於「發展有違專業倫理之關係」的解聘門檻並未有具體指引或準則，使得該師雖然有如此長期多案嚴重違背倫理行為，仍僅面臨終局停聘6個月或記過，很快就可以回到校園繼續任教，恐仍會發生類似情事傷害學生。

范雲指出，目前校園性別事件難以淘汰不適任教師的法制面最大問題，出在教評會只有加害人沒有被害人的制度設計。性別事件在性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都可以提出申復。但進到教評會審議行為人是否解聘、不續聘、停聘時，當事人只剩教師本人，只有教師可以提出教評會委員迴避申請、對教評會決議不服提出救濟；也就是說，明明是因性別事件要審議對教師的處分時，被害人卻在評審委員會中被噤聲，不能有意見，也完全缺乏救濟地位。

與會者也針對法制面共同提出3點訴求，第一，教師與學生「發展有違專業倫理之關係」其終身不得聘任、1至4年不得聘任、終局停聘等必要性，教育部需有指引或準則；並提出教師倫理界線說明廣加宣傳。第二，單一教師複數案件，應建立機制在性平會及教評會通盤調查及審議。第三，教育部應整體研議評估，因校園性別事件召開之教評會審議應納入學生主體，還給學生當事人地位以及救濟權利。