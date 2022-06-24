建漢(3062)今(24)日舉辦股東會，通過每股配發0.05元現金股利，新任董事長李廣益表示，今年營收可望反轉向上、超越去年，此外，低軌衛星第一個產品已經進入小量送樣階段。

建漢去年營運受疫情影響，產品所需之晶片缺貨及產能受限，間接造成客戶新產品導入時程推遲，導致建漢去年營運成果不如預期。建漢2021年營收39.46億元，本業連2年虧損，惟有業外出售台揚股票，每股稅後純益0.07元。建漢今日股東會通過每股配發0.05元現金股利。

建漢今年4月營運團隊大換血，找來矽谷知名創業家李廣益任董事長，執行長暨總經理則由網通業界老將汪修銘出任。李廣益今日表示，建漢站在大量通訊需求的趨勢上，低軌道衛星第一個產品已小量送樣，規畫明年推跨領域的新產品挹注新動能，今年營收可望反轉向上超越去年。

李廣益進一步說，今年建漢預期烏俄戰爭持續惡化、且疫情對全球供應鏈的衝擊，加上通貨膨脹、原物料價格上揚及晶片短缺的趨勢更為明顯，這些將加深營運難度。建漢雖然所面臨的營運挑戰及壓力嚴峻，仍將持續耕耘開發新客戶及推出新產品，例如WiFi-6E及戶外AP，聚焦在WiFi-7、固定無線接取及低軌衛星等相關新客戶及新產品。另外，建漢持續結合集團資源和轉投資公司合作等優勢，陸續推出由硬體到軟體、由室內到戶外、由家庭到企業、由地面到太空的各項網路通訊解決方案，目標在於成為一家能為客戶提供價值優勢的全方位網路設備供應商。

李廣益表示，建漢已經於去年完成重慶廠及越南廠的整合，並積極擴張自動化製造及智能化管理，預期在降低營運成本的同時，也能提升製造的效能與競爭力，以因應原物料短缺及價格上揚所帶來的挑戰及衝擊。