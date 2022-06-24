新北市瑞芳區建基路二段海域今天上午發生溺水事件，一名男子與家人共6人前往海邊戲水，男子不明原因溺水，妻子協助救上岸時已無生命跡象，送往瑞芳礦工醫院急救不治。

市府消防局表示，初步瞭解，男子與家人共6人出遊，包括4大2小，到建基路二段岸際水域玩水，並在海邊烤肉撿拾貝類。男子溺水時，被妻子發現漂浮在水面，於是緊急將其拉起並急救、報案。

瑞芳分隊救護車將男子送往礦工醫院，宣告不治。確切死因與事故過程仍要調查。（編輯：唐聲揚）1110624