金仁寶集團董事長許勝雄獨子許介立22日首次以康舒董事長身分主持股東會，許勝雄今天連誇多次「表現很好、很棒」，應該早一點交棒；談到和前女婿沈軾榮和解，許勝雄表示，任何人都不應該浪費無謂的時間與資源。

許勝雄今天出席金仁寶集團旗下筆電代工廠仁寶股東會受訪，被問到對許介立去年接任康舒董事長後的表現打幾分；許勝雄說，對許介立很欽佩，應該早一點交棒，從康舒營運、營收、獲利狀況和內部管理機制來看，有些策略例如儲能，比許勝雄自己更先進。一個人在成長過程中願意學習，願意擴大心胸，才能增加智慧。

許勝雄強調，自己一直沒有接班的問題，集團旗下有幾十家公司，他目前只擔任3家公司董事長，所有關係企業都由專業經理人擔任總經理或董事長，不覺得自己有接棒的困擾。

他表示，該交棒的時候當然會一個一個交棒，因為年紀大了以後，無論體能、反應、對新知識的接納程度、創新能力和意願，都會受影響。年輕人有自己的想法，他覺得許介立表現很棒，希望能繼續加油。

媒體追問，許勝雄前女婿沈軾榮先前有意爭奪金寶經營權，對於雙方已和解的看法；許勝雄表示，全世界環境這麼嚴苛，包括經濟、產業、政治、兩岸等問題，任何一個人都不應該浪費無謂的時間與資源，反而更應該用心對企業、個人及社會未來發展給予更大的關心，讓人生產生更大價值和意義。

許勝雄說，如果一直在原地打轉，社會就沒有往前的動能，只要事情解決，往能發展的未來前進，這比什麼都重要。（編輯：楊蘭軒）1110624