知名籃球勁旅大倫國中籃球隊表演籃球操。（謝明俊攝）

苗栗市大倫國中分部風雨籃球場24日啟用，苗栗縣長徐耀昌主持啟用開球。（謝明俊攝）

苗栗市大倫國中分部風雨籃球場24日啟用，苗栗縣長徐耀昌主持啟用典禮。（謝明俊攝）

苗栗市大倫國中分部風雨籃球場24日啟用，設有3座標準場地。（謝明俊攝）

苗栗縣是學生籃球大縣，擁有大倫國中、明仁國中、苗栗高商等多所籃球名校，為了提供年青學子更好的籃球環境，縣府向教育部體育署爭取經費，利用大倫國中分校預定地，興建風雨籃球場，24日籃球場舉行啟用儀式，由縣長徐耀昌主持，期望學生充分利用新建球場優勢，磨練出最佳戰力。

大倫國中是苗栗縣最負籃球傳統的學校之一，曾經培養出許多國內籃球知名國手，30年前曾以稻生農場一名，打開了全國知名度，沿續至今，大倫國中始終是全國國中籃球強隊之一，因此，為年青球員們打造合格安全的籃球練習環境，也是苗栗縣政府持續加強的施政項目。

位在苗栗市國華路接近中華路口的大倫國中分部預定地，因少子化的關係閒置多年，縣府利用部分土地，興建一座棒壘球場，提供年青學生練習之用，教育處為了增加苗栗市及周邊鄉鎮學生有更多的合格籃球場可供練習，磨練球技，向教育部體育署爭取獲撥2250萬元，加上縣府自籌250元，興建成有3座球場的風雨球場，其中，2座球場是屬標準高度籃框，另1座則是籃框高度2米60的球場，可供國小球員練習之。

縣長徐耀昌24日上午主持球場啟用儀式時表示，縣府團隊近年積極爭取中央各項建設計畫，包括巨蛋體育館整修計畫、縣立網球場整修計畫、六合國小預定地簡易運動場整修計畫、頭屋高灘地棒疊球場整修計畫、照南大倫國中預定地棒壘球場整修計畫、大倫國中預定地興建風雨籃球場計畫等，總經費共2億2千萬元，縣府期望透過多項計畫，改善運動設施，提供縣民更優質的運動環境。