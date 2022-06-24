已在高雄深耕長達10年的義隆電子因看好高雄AIOT與半導體產業發展趨勢，今年正式進駐到高軟園區，並承諾繼續在高雄擴大投資擴編硏發團隊規模，高雄市長陳其邁24日特地前往揭幕典禮，同時強調市府會全力配合相關需求。

經濟部工業局與中山大學產發中心於2009 年成立「南部IC 設計研發培育中心」，提供高雄半導體設計所需的資源與服務，並於2012年招商輔導義隆電子進駐，成為早期投入南部半導體產業的重要指標性企業，目前義隆電子在高雄深耕10年，研發量能穩定成長。

義隆電子因看好高雄AIOT與半導體產業發展趨勢，以及南部人才在地就業需求，在中山大學產發中心對接輔導下，以「義隆電子人工智慧研發中心」設置案成功申請高市府006688專案，今年正式進駐到高軟園區，並承諾繼續在高雄擴大投資擴編硏發團隊規模。

陳其邁表示，義隆電子踏出對高雄IC產業整體發展一個很重要的里程碑，也相信未來義隆電子會扮演領頭羊的角色，所以高市府一定會全力跟企業一起打拼，讓高雄能夠在IC設計產業能夠繼續深根茁壯，並將更多優秀人才與團隊留在高雄。