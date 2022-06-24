中央流行疫情指揮中心今(24)日宣布，因應國內COVID-19疫情及疫苗接種率提升，考量長照機構防疫及住民探視需求，即日(6月24日)起放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者/陪住者免除篩檢條件，須打滿3劑疫苗滿14天；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，如接種2劑未滿3個月間隔者，仍可視為完整接種，同樣符合免篩條件。

住宿式長照機構管制措施。（圖／指揮中心提供）

一、放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施：

(一)原限制臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣住宿式長照機構除例外情形暫停探視，調整為全國住宿式長照機構有條件開放探視。

(二)訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、調整陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件：

(一)原規定陪伴者及陪住者應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；機構內現有之陪住者如尚未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上且無法替換，應每7天進行1次自費篩檢。

(二)調整為陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上。人員若曾經確診 COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。

(三)未完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天(含)以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢(含家用抗原快篩)。

除上述措施外，機構仍應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」落實相關管理，包括：落實預約制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、不同住民訪客間維持社交距離、探視期間全程佩戴口罩、鼓勵所有進入機構人員使用臺灣社交距離APP並於進入機構前出示該APP畫面等。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。為降低住宿型長照傳播風險，疫情期間仍請民眾儘量避免不必要的探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視；並請各類住宿式長照機構落實執行指揮中心公布之相關措施指引，鼓勵機構工作人員與住民儘速完成完整疫苗接種，以確保工作人員及住民健康安全。