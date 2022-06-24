是時候鎖定 Twitch，為迎接 7 月 7 日實況節做好準備了！「77 實況節」將為你帶來最歡樂的互動體驗與最精彩刺激的賽事內容，主角的席位將留給每一位坐在螢幕前的觀眾。在互動遊戲《Pwnk: Stream Battle Royale》中為自己贏得RTX 3080 顯示卡、iPhone 13 等大獎，還可替並肩作戰的實況主爭取總獎金池超過 40 萬的超高額獎勵。趕緊找上你們最支持的實況夥伴，一起在 77 實況節替夏季拉開超嗨的序幕！

遊戲實況龍頭 Twitch 將於 7 月 7 日舉辦實況節，邀請所有螢幕前支持著實況主的觀眾朋友們與實況夥伴，在《Pwnk: Stream Battle Royale》中歡聲笑語、放聲尖叫，遊戲官方更提供了本次賽事專用的全新題庫，讓所有人在公平競爭的狀況中、以最娛樂的方式一決高下，看看誰是夏季初始的「實況王者」。

實況夥伴將在指定時間內遴選出觀眾陪同參賽，賽事成敗全看觀眾們給力與否，所有螢幕前的民間高手都有機會嶄露拳腳，為自己支持的實況夥伴帶來榮耀與高額獎金。得名的觀眾朋友也將獲得豪華獎品，獎池包含 RTX 3080 顯示卡、iPhone 13、AirPods Pro、Steam 禮物卡、人體工學椅等，可說是驚人的重賞！

你想好要為哪位實況夥伴挺身而出了嗎？鎖定 Twitch 來迎接歡樂滿點的「77 實況節」，報名參與的實況夥伴與他們的觀眾將在《Pwnk: Stream Battle Royale》中爭奪超過 40 萬元新台幣的超高額獎金及超豪華獎池！