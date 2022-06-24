台股近日震盪加劇，陷入萬五關卡保衛戰，現在加碼是否太早？中信銀點出關鍵指標，所謂「量比價先行」，股市是否止穩能夠進場加碼，可以先從量能表現觀察。

中信銀指出，從歷史經驗統計來看，美國金融業監管局提供的融資餘額2022年以來下滑17％，相較2021年5月下滑12％，以過去幾次股市進入熊市後止穩反彈，通常融資餘額年比降幅多超過20％，以修正時間來看平均約歷時12至13個月，故從時間與空間的角度，似乎尚未達到滿足點。

不過，中信銀觀察，美國標普500指數成分股中已有超過8成個股跌破200日均線，歷史幾次股市熊市發生，超過8成以上個股跌破200日均線就越靠近股市低點，似乎暗示著股價「低點可能不遠」。

中信銀指出，基於以上統計資料，雖還難斷定股市已打底，但對於具有定價能力或獲利較佳的企業評價或已出現吸引力，投資人可透過分批定期定額(股)方式投資，降低擇時錯誤風險及分攤買股成本，也可透過分散產業配置方式，平衡股價波動風險。

對於下半年展望，中信銀指出，美國聯準會6月FOMC升息3碼至1.75％，為1994年11月以來的最大單次升息幅度，與3月會議相較，新的利率預測點陣圖顯示，2022年底政策利率由1.9％上調至3.4％，意味著全年的升息碼數由7碼大幅增加至13碼。2022年經濟成長由2.8％下調至1.7％，失業率由3.5％上調為3.7％，PCE通膨由4.3％上調至5.2％，長期中性利率則由2.4％微幅上調至2.5％。

6月會議表明聯準會力壓通膨的決心，美國景氣勢必將受緊縮政策而增添下行風險。中信銀預估，美國製造業終端需求放緩，整體景氣走疲趨勢延續，但從商品消費轉向服務消費支出的態勢明顯，將對景氣提供一定程度的支撐。

中信銀指出，通膨短期內尚難看到有感下滑，加上各國公債流動性開始有緊縮跡象，或有外溢至其他資產的可能性，此將持續對金融市場形成干擾。預估美國通膨第四季方能往6至7％的水位回落，而屆時待通膨數據驗證後，預期升息腳步將略為放緩以護景氣並解決流動性的問題，則金融市場在今年第三季震盪築底後將有機會於第四季回歸正向。