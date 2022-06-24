新竹市發生驚險車禍！62歲謝姓車主開著黑色休旅車停等紅燈時，一時不察誤踩油門，撞上前方70歲劉姓機車騎士，撞到人後還一路暴衝300公尺撞進冷水坑溪，謝姓車主在消防人員協助下順利脫困，劉姓騎士左膝則受輕傷，2人皆送往馬偕醫院治療。

警方表示，謝姓車主23日下午2點多，在光復長春街口停等紅燈時，一時誤踩油門，撞上劉姓騎士。據謝姓駕駛表示，撞上機車後他整個人傻住，緊張到忘記怎麼煞車，一路以時速40多公里的速度，繼續往前橫衝直撞，直到撞斷前方護欄，才連人帶車摔進冷水坑溪。

原本外傳是否因車輛故障才發生離譜情況，但警方調查，謝姓車主並無酒駕，車輛也無故障，主要因人為操縱造成，除了劉姓騎士之外，衝撞過程並無波及其他人車。

新竹市消防局表示，23日下午2點多接獲民眾報案，在光復路一段531巷振安橋下疑似發生車禍後車輛摔落水溝，消防到場後發現黑色休旅車與機車擦撞後掉落水溝。

消防局指出，掉落水溝的謝姓車主意識清醒，在消防人員協助下順利脫困，遭擦撞劉姓騎士的也意識清楚，但左膝蓋有擦傷，由於雙方駕駛都有手腳擦傷，2名傷者皆立即送往馬偕醫院救治。

相關畫面也在網路群組上瘋傳，影片中可看到，黑色轎車先撞上前面停等的劉姓騎士，接著車子失控，快速一路向前橫衝直撞，最終撞斷護欄後掉落前方冷水坑溪。