高雄一名62歲陳姓男子日前在家中突然失去意識，高雄市消防局中華分隊立即前往搶救，懷疑可能是異物梗塞，清除患者口中異物後將人送往醫院，但途中患者突然無呼吸心跳，救護同仁立即施予CPR急救，所幸最後恢復心跳，陳男康復後特別帶著女兒回到中華分隊表達謝意，拍照還開心比ya，成了護救人員最棒的回禮。

這名62歲的陳姓男子這個月7日在家中突然失去意識，家屬緊急向119求助，並由119派遣中華分隊立即前往搶救，出勤的中華分隊同仁陳琮鎰回想起當天情況真的相當緊急，他說到場時家屬就表示懷疑可能是遭異物梗塞，陳男已經臉色發紫，失去意識，他們立刻清除陳男口中的異物，順利恢復脈搏，立即送往醫院。

未料前往醫院途中，陳男卻突然沒了呼吸心跳，他們立即把握時間施予CPR，一路直到抵達醫院，經醫院救治後，陳男生命徵象穩定，最後也順利出院。

陳男為了感謝中華分隊同仁，23日帶著女兒到分隊，並帶了自家做的饅頭和包子予分隊同仁享用，甚至還開心比出「讚」和「YA」的手勢，陳琮鎰說看到陳男恢復得很好，全家團圓，相當開心，也成了護救人員最棒的回禮。