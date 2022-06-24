【互動直播室】搶先看南美館殭屍！比鬼屋還可怕「地獄展」內部直擊有種來試膽｜（中時新聞網）

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂特展」將於明天開幕，宣傳期間因為一張殭屍照片，讓不少宗教團體砲轟該展恐得罪神明，但也有不少網友支持展覽舉行，兩派人馬在網路上戰不停，使得該展覽還沒開就爆紅，而《中時新聞網》今天下午3點，搶先帶大家直擊展覽內部。