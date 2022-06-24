直播》南美館「地獄展」將開幕 今15：00搶先看 14:552022/06/24 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南美館地獄展引起網友討論。（圖／翻攝自台南美術館） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【互動直播室】搶先看南美館殭屍！比鬼屋還可怕「地獄展」內部直擊有種來試膽｜（中時新聞網） 訂閱影音： 中時新聞網 台南美術館「亞洲的地獄與幽魂特展」將於明天開幕，宣傳期間因為一張殭屍照片，讓不少宗教團體砲轟該展恐得罪神明，但也有不少網友支持展覽舉行，兩派人馬在網路上戰不停，使得該展覽還沒開就爆紅，而《中時新聞網》今天下午3點，搶先帶大家直擊展覽內部。 《營建股》岡山樂購開幕 達麗插旗北高雄百貨 台中藝術博覽會 715移師台中林酒店展出 香港故宮開館 北宋白釉孩兒枕亮相 #南美館 #地獄展 #開幕 #搶先看 #直擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跳票！柯P任內大巨蛋開幕無望 04:102022/06/24 地方新聞 樂購廣場正式開幕 陳其邁：岡山邁向「蛋黃」 15:422022/06/23 生活 南美館「殭屍展」明開幕 新竹靈糧堂轟：得罪神 10:162022/06/24 生活 達麗攜手秀泰 投資20億元打造北高雄購物天地 03:552022/06/24 財經 智慧農業週、國際漁業展 9／29登場 04:102022/06/24 產業．科技 聚焦安平 福爾摩沙遊艇酒開幕 水域遊憩新氣象 12:512022/06/23 生活 今夏最具有力量的展覽 普立茲新聞攝影獎華山開展 11:372022/06/24 生活 樂購廣場開幕 岡山邁向蛋黃區 04:102022/06/24 地方新聞 高雄不一樣了！達麗二代謝岱杰掌舵 「岡山樂購廣場」盛大開幕 18:462022/06/23 房市新訊 品觀點│岡山樂購廣場今開幕 打造岡山最熱門新商圈 14:412022/06/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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