6月20日起，《異人茶金｜淡水茶旅學》系列活動開放報名，名額有限，其中漫畫家張季雅與淡水茶職人李素梅所舉辦的講座，二場活動日期為7月9日、16日，額滿為止。(新北市立圖書館淡水分館提供)

臺灣茶得天獨厚，文化底蘊深厚，可追溯到150年前，陶德與李春生，將烏龍茶推廣至世界的傳奇故事，新北市立圖書館淡水分館與在地單位「旅學堂工作室」延續「異人茶金｜淡水茶旅學」主題，邀請漫畫家張季雅與淡水茶職人李素梅舉辦講座，與讀者分享他們以行動支持台灣茶的歷程。

《異人茶跡》講述台灣烏龍茶之父約翰．陶德（John Dodd）以及台灣茶葉之父李春生推動台灣烏龍茶的過程，作品中揣摩茶商和茶農生活，經商貿易過程的爾虞我詐等緊湊劇情勾起讀者對台灣茶的興趣。

《茶．小樓》茶藝老師李素梅除了是成立逾50年在地品牌雲峰茶莊的淡水媳婦，本身擁有茶藝師、泡茶師、評茶員證照更是全國泡茶比賽總冠軍；透過講座現場展演詮釋茶席美學，引領民眾學習如何在享受茶湯的同時也能有美好的喝茶氛圍，讓喝茶變成一件與藝術結合的時尚。

旅學堂工作室負責人李琪表示，淡水「旅學堂」自三年前開始舉辦「異人茶金」系列活動，首場即邀請漫畫家張季雅與淡水文史工作者對談「1865 The Beginning燦爛來自淡水港」，去年更以漫畫作品《淡水的陶德先生》為走讀文本，舉辦多場走讀活動，透過陶德的足跡將呈現淡水河沿岸風景，帶領參加者回味淡水這個東西交融、迷人的港口城鎮。

李琪說，今年四度邀請張季雅與淡水分館的書迷讀者互動，分享漫畫連載創作歷程和茶箱的演進，現場更有獨家茶箱手作體驗。

新北市立圖書館淡水分館主任林思穎表示，以《異人茶跡》獲得金漫獎漫畫新人獎的漫畫家張季雅，身為嘉義梅山茶農之女的她袃創作過程中多次請益家人、前往北部茶區考察、多方查閱古文獻取材，被前人的努力所感動並了解到烏龍茶是台灣的驕傲，對於茶的情感成為支撐她動筆不輟的力量。

林思穎指出，圖書館結合創意，與專業職人與地方團體合作與市民連結，2位優秀的專業職人將帶領讀者親自感受台灣茶的魅力，《異人茶跡》除了榮獲總統選書，在新北市立圖書館各館的借閱率非常高，一直以來都受到廣大讀者的喜愛，《異人茶跡5：茶路綿延 》精采大結局即將出版，歡迎讀者運用圖書館資源借閱。

6月20日起，《異人茶金｜淡水茶旅學》系列活動開放報名，名額有限，其中漫畫家張季雅與淡水茶職人李素梅所舉辦的講座，二場活動日期為7月9日、16日，額滿為止。