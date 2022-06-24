社區試長照機構定期公費快篩措施。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心14日宣布，住宿式機構應從6月中旬開始至7月底，每周實施2次快篩。今指揮官陳時中進一步宣布，27日起，社區式機構也加入定期快篩的行列，最近將把公費快篩發下去，若手上已有快篩，27日起就可以實施。

指揮官陳時中今日宣布，6月27日～7月31日，社區式機構應定期實施公費快篩措施，服務對象每周快篩2次，其中2～18歲每周篩1次；未滿2歲則免篩，若有症狀則需接受PCR採檢。

社區式機構為社區式長照機構間照顧中心、家庭顧)、附設各類住宿式機構之日間照顧服務、日間型精神復健機構、身心障礙社區式服務單位、早期療育機構以及托嬰中心等。一旦檢出陽性個案，將請專責醫療院所視訊診療，提供個案、家屬爭取的衛教、領藥諮詢，併協助服務對象依指示隔離、治療。

至於工作人員，則每周定期快篩至少1次，有症狀也需快篩。不論是服務對象、工作人員，確診3個月內可免篩檢。