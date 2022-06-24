凶宅到底能不能買？能不能住？台南有命理師買凶宅，引起熱烈討論，對此，運勢命理網站「旺好運」風水專家廖大乙分析，凶宅，其實是大家給予這個房子的稱號，其實很多房子都曾經歷屋主過世，只要換個念頭與做法，把握2大慈悲原則，就沒有所謂的凶宅，只要經濟許可，都可以安心買來住。

廖大乙分享，他曾在三年前到台南的「凶宅」探堪過，也住過其他大家口中所謂的凶宅。其實，仔細想想，什麼叫什麼凶宅？死過非自然死亡的人，或是自殺的人？那試問，有那個地方沒有死過人？有人去世的地方，或是有人在這裡自殺，有人死於非命的地方，不一定都是「凶宅」，很多地方有人病死，或是突然暴斃，那也都是死於非命，也就是說，死亡其實沒那麼可怕與嚴重，大家用平常心去面對，很多問題都得以解決。

以台南的凶宅來說，因為當時的往生者，有下了詛咒，讓之後的入住者感覺心神不寧、害怕恐懼，其實很多事都是自己心裡作祟，影響到身體與感官。廖大乙強調，凶宅有個最大好處，就是房價便宜，若經濟上真的只能買下凶宅，把握2個慈悲原則，第一是要買之前先「說書勸化和解」，就是先用祈禱方式先行溝通，舉例來說，先表達自己因為經濟的問題，想要買下這裡的房子，或是想要入住此地，希望大家能夠和平相處，未來會視其為「地基主」，按照三節的禮數祭拜，請祂高抬貴手，大家都能好好生活。第二，廖大乙提醒，住進凶宅時千萬別「鐵齒」，甚至故意嗆聲，其實，這才是最大問題，倘若真的不怕或是不信，就等於沒有那回事，更不用在嘴上討論。偏偏有人是嘴巴上說一套，心中卻非常在意，自然就出現恐懼心。

廖大乙說，若礙於經濟考量去住凶宅，記得要和解及慈悲祈禱，與當地的地靈達成共識和平共處，把自己的心情，以慈悲祈禱的方式好好處理，就能化解外人口中的凶宅問題。

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