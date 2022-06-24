民眾黨今記者會引用內政部數據指出，近年全台酒駕事故死傷人數下降，但桃園逆勢上升。民眾黨桃園市長參選人賴香伶直批，桃園市長鄭文燦推動許多大型建設，但對道路安全規畫不足、對交通安全重視度低。對此，鄭回應，會盡力讓此數據逐年下降。

民眾黨引述內政部數據，桃園2018年每10萬人道路交通事故死傷人數1848人，2020年增加到2835人，居六都之冠；2021年桃園酒駕共1050件，造成1284人受傷、34人死亡，受傷人數也是六都第一。賴香伶質疑，桃園酒駕防治成績差，事故竟6都最高，在號稱五星市長的鄭文燦治理下，卻讓市民擔心交通安全問題。

針對酒駕事故，賴香伶提出3項建議，首先是落實酒駕累犯車輛安裝酒精鎖，相關法案已在立院修正，並輔導出租車與共享汽機車也同步加裝；同時也要提升酒後代駕使用率，訂定公開透明價格；並在各大節日加強酒駕執法。

桃園市議員參選人林昭印提到，機場管制區邊緣道路沒路燈相當危險，路邊護欄還變成「H鋼型」宛如刀片，有民眾不幸撞上造成嚴重遺憾，因此陳情盼改善護欄；市議員參選人黃成峻也說，桃園綠線捷運施工進度落後，道路限速成民眾交通惡夢，複雜的待轉區設計和道路限縮，需因地制宜視路況調整。

鄭文燦對此回應，目前桃園酒駕與交通事故案件數降低中，的確各種交通與道路建設比較多，市府將盡全力讓這個數據逐年下降。

交通局補充說明，民眾黨僅舉107、109年數據，但近4年桃園交通事故30天內死亡人數，每年平均約256人，各年度六都排行第四或第五，且2021年與2020年相比，桃園每10萬人交通事故死傷人數降幅5.5％、酒駕事故死傷人數降幅7.3％，成果均為六都第一，足見交通事故明顯下降，籲民眾黨參選人勿斷章取義。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障