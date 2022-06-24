三立歌唱比賽節目《超級紅人榜》開播將近12年，多年來《超級紅人榜》歌手的表現更是有目共睹，有如金曲獎搖籃，曾經培養過金曲歌后江惠儀、吳申梅及林喬安都是入圍常客。該節目除了在台灣受歡迎外，在海外馬來西亞、印尼播出也頗受好評，還有不少華人都會到臉書官網留言。

《超級紅人榜》中「地獄魔王車輪戰」為節目最受歡迎的招牌賽制，本周日(26日)大魔王邀請到曾經榮獲金曲新人獎的林曉培首次挑戰台語魔王，當初接到通告時就毫不猶豫爽快答應，直呼這是很難得的經驗。

久未在電視露臉的林曉培將在7月2日開演唱會，主持人于美人說一般歌手在演唱會前都會閉關不露臉，林曉培這次參加魔王賽歌壇真是傾力相助，林曉培笑說魔王聚在一起很好玩，她面對19歲的年輕衛冕者，好奇問：「你認識我嗎？」陳彥佑羞回：「我有印象！」林曉培覺得陳彥佑聲音很寬，不像19歲，有著老靈魂；錄影當天林曉培演唱亂彈〈走馬燈〉，感概地表示：「因為這就是人生，到某個年紀唱出很有感覺。」

林曉培這次擔任魔王，于美人都覺得要讓評審來講評不太好意思，笑說：「就當來玩吧！」而許常德一見到魔王是林曉培就失常，被詹雅雯笑說見到偶像好緊張，手都在發抖，希望他血壓不要增高。許常德透露林曉培當年唱紅了〈心動〉一曲，當時未推出先轟動，因為曲一出來時，所有作詞人都聽過，搶著要填詞，多年後許常德笑著跟原唱說：「謝謝妳讓我想起被退稿，沒被錄用。」