新北市三峽警分局偵查隊陳姓前小隊長2019年起負責承辦遺失物業務，未料他卻故意侵吞民眾遺失物，遺失物中有現金、悠遊卡、名牌零錢包等物，直至分局2021年進行專案督導，才發現陳員有貪汙嫌疑，而陳員也早在實施專案前向地檢署自首。新北地院近期依貪汙、偽造文書罪，判處1年10月徒刑，緩刑4年，褫奪公權1年，全案可上訴。

檢方調查發現，依據拾得遺失物行政規定，報告及交存後6個月未認領的遺失物，警察機關需要將其交予拾得人歸其所有，但陳員2019年至2020年間卻多次侵吞民眾遺失物，明知遺失物已公告期滿，卻未通知拾得人或遺失人領回，多次登載不實公文、公務電磁紀錄，辦理結案，侵占物品。

陳員2年來侵吞侵吞數百至上萬元現金、名牌皮夾、金融卡和信用卡等遺失物，不法所得約8萬餘元。直至三峽分局去年3月間實施「拾得遺失物管理」專案督導，才發現陳員2019年起保管的遺失物，多有未入庫、變賣、拍賣及銷毀的紀錄，陳員貪汙手法才曝光。不過，陳員早在同年2月就前往新北地檢署自首。

新北地院合議庭認為，陳員擔任警職於30年，竟為一己之私，侵占遺失物，有損官箴、不思廉潔自持，足以損害警政機關管理拾得業務正確性，難認有何顯可憫恕，但考量其深受精神疾病所苦，一時失慮犯案，且對犯行坦承不諱，顯有悔意，因此判處1年10月徒刑，緩刑4年。