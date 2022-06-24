台北市政府力推共享運具，但業者每年繳交12萬至20萬元的權利金，屢遭質疑過低。交通局修法，以業者投放車輛數計算權利金，估可收350萬元，預計明年上路。但議員憂心，交通局還在人工稽查，業者若少報車輛數，恐導致權利金短收，變相圖利業者，交通局回應，已要求業者開放後端平台，以利查核數量。

交通局運輸管理科長廖苑伶說，2019年起許可數3家共享業者，過去都依照許可車輛數，依級距每年收1次權利金，共享汽車iRent許可1750輛，約收20萬；共享機車部分，iRent有2819輛、GoShare則有4999輛各收12萬，WeMo則有5489輛收費16萬，若車輛超過級距，按比例加收差額。

廖苑伶指出，由於遭質疑權利金少收，加上依規定3年必須檢討，因此修正「台北市共享運具經營業管理辦法」，將採小客車每年每輛2000元、機車每年每輛600元權利金。若按此方式，估計可收業者169萬至350萬不等權利金。

議員徐弘庭質疑，如何掌握業者車輛投放數，認為業者恐會少報，且外縣市的車可能進來，交通局僅能稽查千分之5的量，「查不完啦」，實務難確認有多少營運車輛，共享運具要用科技管理，要求交通局串連業者後台，「不然人家上太空，我們在殺豬公」，否則權利金短收問題很大，等於變相圖利業者。

議員洪健益則說，若業者將車登記在桃園，民眾將車開到北市，在北市停放就會造成短收，假設業者有1000輛，一定會分4個地方登記，交通局稽查以每家業者車輛數0.5％為原則，5個人力每月查10輛，「黑數更恐怖」。

廖苑伶補充，車輛數以業者與市府申請許可數為依據，業者若要提供跨境服務如在新北、台北，須在2地都申請許可，路邊稽查時若發現不是北市許可車輛卻可在APP租借，確認違規即可裁罰，目前依共享機車許可車輛數，每月路邊稽查14到27輛車。

她說，共享機車第一次裁罰7500元，第2次罰1.5萬元，第3次罰2.2萬元；共享汽車第一次違規則開罰9000元，第2次罰1.8萬，第3次違規罰到3萬元，未限期改善停止部分車輛營運。

廖苑伶指出，下月法務局法規委員會將審議，市政會議通過後將發布實施，並報議會備查，預計年底前完成修法，明年上路。另外，配合北市政策，權利金會有折減條件，因此事後將再檢視，退回業者權利金。

北市議會交通委員會今通過附帶決議，交通局應要求業者開放後端平台，以利交通局查核確實數量，避免業者短報投放數量，影響市府權利金收入。