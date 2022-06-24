北極星藥業-KY(6550)肺間皮癌三期試驗(ATOMIC Trial)試驗計劃，將在今年8月15日如期正式結束，停止追蹤病人，負責臨床試驗的臨床試驗受託研究機構(CRO)Precision Clinical公司並將依規定按照預定計劃準時啟動解盲程序。

北極星指出，CRO公司預計9月中可以發表初步的療效(efficacy)分析，包括主要指標中位總生存期mOS(Median Overall Survival)、次要指標中位無進展生存期(mPFS，Median Progress Free Survival)及統計檢定P值等臨床試驗數據。

北極星藥業執行長陳紹琛博士表示，完成初步療效分析後，還要有段時間整理完整的臨床數據才能結案遞交FDA。北極星藥業表示，解盲過程完全由獨立的臨床試驗受託研究機構所主導，公司在揭露分析數據前既不能看到這些數據也無法預知結果，而解盲程序進度是以CRO公司實際的工作時程為準，將適時揭露最新的進展訊息。