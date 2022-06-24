聯準會（FED）主席鮑爾雖坦承升息可能引發經濟衰退風險，但仍將努力抑制通膨，美股23日多空激戰，終場三大指數連袂收紅，僅費半指數下跌。在FED激進升息下，

華爾街投行陸續唱衰美股後市，繼高盛、摩根士丹利之後，法國興業銀行也認為，標普500指數年底前可能還會重挫24%或跌至2900點。看來美股近期熊市反彈是死貓跳，投資人進場接刀仍要當心。

美國財經媒體報導，法興銀行預測，標普500指數可能在未來6個月從今年1月高點4800點暴跌40%才會觸底，也就是指數要跌到2900點。區間上限是該指數從高點下跌約34%至3150點。

法興表示，透過對1870年代以來危機後的市場估值加以研究得出上述區間預估。從過去150年金融市場歷史經驗來看，標普500指數在年底前可能還會暴跌24%。

法興計算的標普500指數公允價值為3020點，與危機後的歷史市場估值趨勢一致。周四（23日）該指數上漲35點（或 0.95%），收在3795點。

目前市場對於標普500多空看法分歧，並非所有人都如此悲觀。Oppenheimer＆Co首席投資策略師John Stoltzfus日前表示，堅持他在1月的預測，也就是標普500年底將收在5330點，較周四收盤高出40%。

Stoltzfus說，他不認為會出現經濟衰退，而是可能避開衰退。儘管當前情勢艱困，但預估聯準會有能力因應衰退風險。