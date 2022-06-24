當今世界排名第1的我國「柔道男神」楊勇緯在蒙古傳來捷報，他於烏蘭巴托大滿貫賽擊敗烏茲別克選手紐瑞拉夫(Kemran Nurillaev)，順利挺進大會8強，並提前為2024年巴黎奧運搶下積分，這是楊勇緯4月取得世界第1頭銜後首度出征國際賽，開出了絕佳好彩頭。

蒙古烏蘭巴托大滿貫賽從6月24日進行至26日，目前在柔道項目排世界第1的楊勇緯強勢登場，他首戰對上世界排名第46的紐瑞拉夫，楊勇緯沒讓外界失望，在終場前15秒趁對方體力不濟，使出拿手寢技，以1：0勝出挺進8強，而蒙古大滿貫賽為巴黎奧運積分開始計算後首場國際賽，他也成功取分。

楊勇緯去年東京奧運闖進金牌戰，可惜不敵日本好手高藤直壽，拿手寢技遭全面封鎖，但仍力奪銀牌，成為台灣史上首人，奧運後他名氣水漲船高，更在11月正式登上柔道世界第1寶座，4月則頂著響亮名號於土耳其安塔利亞大滿貫賽奪金，證明自己絕佳實力，接著他將繼續出戰國際賽維持身手。