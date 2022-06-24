「與其畏懼死亡，不如了解生與死後，積極正向的活著！」位於新北市永和區的世界宗教博物館，自即日起推出「生死晝夜：於死亡中前行」特展，藉由震撼心靈的展場布置，結合酷炫科技與多媒材巧思，在知識與沈浸式體驗中想像生與死，不僅是一趟穿越死亡的旅途，更在陰霾中帶來新生與治癒自我的契機，讓人獲得重生的療癒，燃起生命的希望。

生命教育展系列篇章 討論死亡議題

世界宗教博物館致力生命教育超過20年，從世界各宗教的生死觀出發，讓人回到自身與心靈，並透過系列特展，帶領觀眾進入生命階段的各個篇章。延續往年「樂齡天團－老而彌堅的熱力」、「愛與勇氣的冒險之旅」、「神隊友巴士『愛戀婚姻』線—世界愛神請帶隊」等，涵蓋老年、出生與成長、壯年等不同人生階段的展覽，今年推出的「生死晝夜」正是生命中關於「結束」的篇章。

值此疫情與戰爭改變許多人生命的時刻，跟隨前人腳步，透過一場未知的旅程，想像死後世界的種種可能，如果生命的結束是另一場探索旅程的開始，那麼迎接我們的會是什麼？展場中無數提問，讓觀眾自我省思、找到人生方向，傳遞生命教育的價值、各宗教的大愛與良善。

「生死晝夜」特展營造劇場式的特殊氛圍。（圖／世界宗教博物館提供）

死亡非禁忌 期望帶給社會正能量

「知乎晝夜，則了生死。」館長馬幼娟表示，這次特展從館藏出發，展區呈現不同宗教的死後世界觀，宗教信仰在死亡及死後這個階段，提出各式各樣的想像和解釋。以她信仰伊斯蘭教為例，說明身為穆斯林要遵守的規範。她認為，人之所以畏懼死亡，並不單是害怕，更是因為心裡有著對重要的人來不及說出口的話語，或是對意外、未知世界的忐忑不安，藉著探索死亡，是給自己一次與自己和解、與愛的人和解的機會。期望以這樣的方式，擁抱對生命的遺憾，為參觀者帶來正能量。

教育推廣組主任王乙甯解釋特展在6月21日夏至日開展的緣由，她說，夏至平均分配了一年的24個節氣，期待大家以平等看待晝夜，以平常心面對生死，用積極正面態度，不忌諱談論死亡這個議題。

特殊展場布置 平常看待生與死

展期至明年2月5日，六大展區，包括：晝夜之河、走向未知、探索死後、內在警鐘、此刻留白、羽毛重生體驗，各有主軸與深度省思，採用鏡子、玻璃、紗幕投影、多媒體裝置、燈光、音效、光影等劇場式的氛圍營造，加上台南紡織股份有限公司贊助重達10公噸的聚酯粒，4000根白色羽毛，數十朵石膏玫瑰，及動用逾40位志工花了3天手做的羽毛通道，創造出羽化重生及滿滿祝福的空靈感。

其中，內在警鐘展區，呈現各宗教死後世界的「審判」元素，運用單色光特效，讓部分原本看似是「無字天書」的生命大哉問，要以展場的探索燈照射才能看見，但這些提問現場並沒有給予答案，而是留下思考空間。就像世界宗教博物館創辦人心道法師，在《生死晝夜》一書中提及的「開悟就是瞭解生命，並知道自己的人生該怎麼做、該做什麼。」這一刻，彷彿聽見心中所鳴響的警鐘。

別具創意的場景，絕對能滿足時下自拍的流行趨勢；思考並寫下自己的墓誌銘，自我檢視與期許生命意義，發人深省；綠療區的5盆不同地區植物，感受綠色植物生命的力量。由於有五感體驗過程，提醒參觀者進入正式展區需脫鞋、穿襪。

讀墨（Readmoo）電子書執行長龐文真也在臉書推薦，以互動多媒體解釋死亡在各宗教間的異同，而觀展者在歷經一場「死亡」之旅後，如何重生、自由，值得到館體驗一場從出生到死亡之間的各宗教旅程。