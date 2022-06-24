台灣麥當勞近日跟風分享「關於麥當勞，可能讓你很意外的point」，提到絕大多數麥當勞門市的門口，都掛有店號銅牌，銅牌下緣離地174公分，主要是為了招財；還有在國外麥當勞，如果你想點玉米湯，是喝不到的。

麥當勞透露，大部分門市有一個店號銅牌，之所以固定約174公分，是因為對應文公尺的吉位為「財」。不僅如此，在掛上銅牌前，會在它的背面置入硬幣共168元，分別是50元3個、5元3個、1元3個，取諧音「一路發」之意。

民眾愛點的玉米湯，由台灣團隊自行研發，也只有在台灣才會被當成熱門商品。一般來說，國外的麥當勞，是不大賣玉米湯的。

麥當勞明星產品「大麥克」（Big Mac），在1967年推出前，一度考慮過兩個名稱，分別是「貴族」（Aristocrat）、「藍絲帶堡」（Blue Ribbon Burger），最後選擇大麥克，一砲而紅。

等餐時，要是聽到內場員工喊「外玉」，不是真的有人外遇，而是外帶玉米湯啦！台灣麥當勞也是全球唯一送出價值百萬元「黃金麥克鷄塊」的麥當勞分公司。