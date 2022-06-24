國民黨基隆市長參選人謝國樑持續請益之旅，日前他與嘉義市長黃敏惠共同受訪，謝國樑說，未來若當選市長，將學習黃敏惠市長認真投入市政的精神，打造基隆成為下一座五星城市。

黃敏惠在受訪時分享嘉義市推動地方創生的經驗，她說，「嘉義市不想做一個被遺忘的城市，這是她與同仁共同的危機感」。所以，黃敏惠市長致力梳理歷史、挖掘地方特色，在疫情危機時做好防疫工作兼顧民生，並以「小城市大創新」的模式，使嘉義市營利事業銷售額連續三年創歷史新高。

謝國樑說，政府要營造產業可持續發展的環境，無論是在市場、營運模式、工作場域都需要有一個妥善規劃，讓大家能真正發揮所長。

長期走訪基隆地方文創的謝國樑有感的表示，這陣子與很多基隆在地藝術工作者接觸，各有其獨特的風格，也有不同的需求。面對接下來的挑戰，謝國樑坦言，他想打造基隆成為亞洲最有愛城市，真正需要被關懷的人也能夠被照顧到，在此前提是提高整個城市的經濟實力，「引進產業、創造就業」，讓經濟力提升，才能照顧更多的人。

被問及如何面對十年後自己，謝國樑提到，最希望看到的是基隆的青年、下一代，都能在基隆順利、穩定就業，這是他最重視的事情。他也表示，未來會努力推動在地就業，相信基隆一定做得到！