台灣石斑魚遭中國片面禁止進口，國內各行各業共體時艱，紛紛以實際行動力挺同胞，包括連鎖量販、科技業、超商等都掀起採購浪潮，公股龍頭兆豐金(2886)也挺身號召百萬卡友及員工一起力挺在地漁民，第一時間便與基隆漁會洽談合作，看好其近海且漁獲量大的優勢，現撈海鮮皆可急速冷凍直送，恰逢小卷盛產旺季，兆豐特地推出基隆漁會刷兆豐卡買石斑魚送小卷的超值優惠，讓民眾都能用最實惠的價格，一次支持兩大台灣盛產漁獲。

為了讓全台卡友都能一起透過行動力挺漁民，大啖美味石斑，今年7月1日起至8月14日，民眾只要持兆豐銀行任一信用卡於基隆區漁會官方網站買石斑魚，合計其他商品單筆刷滿3千元，不僅可獲得價值150元的「八斗子鮮小卷」，還可免付200元運費；倘若願意跑一趟基隆區漁會實體門市消費，今年6月24日起至9月底，刷兆豐信用卡還可不限金額享95折獨家優惠，單筆滿2千元再送「八斗子鮮小卷」一包，且滿4千送2包、滿6千送3包，以此類推可持續累贈。

兆豐銀指出，從鳳梨釋迦到石斑魚，面對中國頻頻在國際貿易上打壓台灣，總統蔡英文22日出席國際食品展時也表示許多跟台灣共享民主價值的國際夥伴都站出來力挺台灣漁民，像日本福島漁產養殖業者就說要透過吃「民主的魚」來聲援台灣，並協助台灣石斑魚進口日本。兆豐銀行發揮企業責任當仁不讓，以金融業影響力大推漁會刷卡優惠，也希望能帶動各家發卡行跟進，透過各行各業的力量一起力挺漁民，守護台灣民主價值！