苗栗縣政府24日推出身心障礙者行車友善貼紙，由殘障朋友與舞蹈老師合力表演熱舞。（謝明俊攝）

苗栗縣政府24日推出身心障礙者行車友善貼紙。（謝明俊攝）

苗栗縣民劉清雲聯同家族宗親等捐贈1部全新的高頂式復康巴士，由縣長徐耀昌代表受贈。（謝明俊攝）

苗栗縣民劉清雲聯同家族宗親等捐贈1部全新的高頂式復康巴士，由縣長徐耀昌等共同啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣政府24日推出身心障礙者行車友善貼紙，由縣長徐耀昌貼上首張貼紙。（謝明俊攝）

苗栗縣政府24日推出身心障礙者行車友善貼紙。（謝明俊攝）

苗栗縣民劉清雲聯同家族宗親等捐贈1部全新的高頂式復康巴士，由縣長徐耀昌等共同啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為考量到殘障朋友交通需求，首創全國先例，推出身心障礙者行車友善貼紙，以醒目的車窗貼紙提醒所有民眾，注意身邊載有殘障朋友的車輛，多加禮讓。苗栗縣長徐耀昌24日上午親自替民眾車輛貼上首張友善貼紙，並主持全縣第38部復康巴士啟用，感謝劉清雲先生家族宗親熱心公益，讓殘障朋友行得更方便。

縣府社會處長楊文志表示，全縣領有行動不使者停車位識別證，有1萬1645人，另外，還有輪椅族及行動不便者有自行開車，或是由親友接送、搭乘大眾交通工具外出的需求，在無法請領識別證的情況下，造成許多開車上的困擾，苗栗縣政府為了要落實身心障礙者權利公約，增進社會對殘障朋友交通安全的重視與支持，因而以苗栗縣吉祥物「貓裡喵」圖樣，設計推出身心障礙者行車友善貼紙。

這個全台首創的友善貼紙，透過醒目的車窗貼紙，來提醒周邊來往車輛注意車上有殘障朋友，能夠給予駕駛更多耐心、尊重及禮讓，尤其是在殘障朋友路邊停靠上下車時，更應特別注意維護殘障朋友的安全。

縣長徐耀昌指出，只要是設籍苗栗或實際居住在苗栗縣，並領有身心障礙證明書的朋友，都可赴各鄉鎮市公所、縣府第2辦公室1樓身障服務台、身心障礙發展中心服務台及通霄鎮南區輔具資源中心等地點請領友善貼紙，另外，需要協助載送殘障朋友的民眾也可領取張貼，民眾行車路上看見貼有友善貼紙的車輛時，應特別注意安全禮讓。

苗栗縣目前有3萬3千多名身障人士，部分人士平日出入有賴復康巴士協助，苗栗縣政府歷經多年努力，已建置復康巴士車隊達37，24日再新增第38台復康巴士，是由苗栗縣民劉清雲聯同家族宗親等捐贈1部全新的高頂式復康巴士，由徐耀昌等共同主持捐贈啟用儀式，將投入服務身障朋友行列。