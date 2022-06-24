30歲女星陳凱琳2014年奪下香港小姐冠軍，接著便踏入演藝圈參與電視劇演出，和男星鄭嘉穎相差22歲的「父女戀」一度被外界看衰，如今結婚4年育有2個兒子，一家四口美滿生活讓外界稱羨不已，不過和龍鳳雙胞胎弟弟由於有張「混血兒外貌」，和父母及大姐華人臉孔極度不相像，因此有網紅揚言願意出錢幫全家做DNA親子鑑定。

陳凱琳父親陳桂祥是香港「舖王」，除了店鋪收租超過5000萬港幣，也代理石油生意，物業總市值超過15億港幣，財富相當驚人，過去一家五口合照曝光後，父母和大姊是標準華人臉蛋，但她和弟弟則是五官深邃的混血兒臉孔，對此，陳凱琳母親接受電台節目訪問時，被問及一雙兒女為何有張神似混血兒的外貌，她當時僅表示可能與母親是馬來西亞人有關。

陳家大姊Joyce在私人臉書發文疑暗酸林作。(Joyce臉書)

網紅林作揚言出100萬港幣要求陳桂祥和兒子Derek做DNA親子鑑定。(林作臉書)

不過網紅林作對此說法存有疑問，近日更是公開質疑陳凱琳和弟弟並非陳家親生，更揚言出100萬港幣（約台幣384萬元）要求陳桂祥和兒子Derek做DNA親子鑑定，更透過社群平台預告「最新消息將會震撼全港」，似乎對自己的猜測相當有自信。

不過陳家大姊Joyce在私人臉書帳號發文，內容寫著「「100萬會不會太少？」疑似在暗酸林作的行為，未料，林作似乎禁不起激，曬出跟母親出手借1000萬的對話截圖，只見母親毫不猶豫就答應，出手相當闊綽，更強調「你老媽無論何時都會挺你」，更將兩人對話截圖貼出隔空嗆聲Joyce「我老媽多你1000萬！這次嚇到沒」。