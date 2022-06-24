因王心凌重現復刻版的一曲〈愛你〉，掀起了實境秀《乘風破浪》的討論度，最近節目將迎來第3次公演，王心凌因人氣高被推選成為隊長，和Jessica（鄭秀妍）等隊長人選展開搶人大戰，而網上也流出這回的淘汰名單，傳聞阿雅、黃奕和劉戀確定出局。

黃小蕾、吳莫愁、趙櫻子分別在第一、二次公演後被淘汰，第三場公演中，Jessica和譚維維獲得隊長保留權，繼續為第三場公演的隊長，其他人則分別選出了王心凌、徐夢桃、于文文成為隊長，必須另外組隊。

傳聞黃奕、阿雅、劉戀在第三次公演後被淘汰。（圖／翻攝自黃奕、阿雅、劉戀MrMiss微博）

稍早節目播出，分組名單曝光為Jessica與張歆藝、張儷、朱潔靜、王紫璇一組；王心凌則邀到「阿嬌」鍾欣潼、「阿Sa」蔡卓妍、吳謹言、張天愛；譚維維和毛俊傑、薛凱琪、齊溪、郭采潔一組；徐夢桃、許茹芸、黃奕、阿雅、胡杏兒同隊；于文文則與張薔、趙夢、劉戀、唐詩逸一隊。

從片段中可見Jessica和王心凌一度要搶吳謹言，最後吳謹言選擇跟王心凌一隊，王心凌請到阿Sa後，又順利去請阿Sa把阿嬌拉來同一隊，被其他人狂虧：「都合作了20多年還不夠嗎？」而王心凌升格為隊長後，不僅為了表演做了11頁的PTT說明討論，還貼心問隊員需要簡體字或繁體字的歌詞，被網友大讚不愧是最貼心的隊長。