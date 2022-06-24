市府表示，民眾若有長新冠症狀，可到台大、馬偕、國泰等3家大型醫院，有針對提供康復者開設特別門診。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

市府表示，民眾若有長新冠症狀，可到台大、馬偕、國泰等3家大型醫院，有針對提供康復者開設特別門診。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市24日新增866例確診個案，今年以來累積6萬3245例，居家照護者為6865人、居家隔離者為1845人，市府提醒民眾康復後留意長新冠，若有症狀可到台大、馬偕、國泰等3家大型醫院，有針對提供康復者開設特別門診。

市府表示，因應部分染疫康復者於感染3個月後，仍持續出現胸痛、疲倦、呼吸困難、認知功能障礙、肌肉關節疼痛等「長新冠後遺症」（COVID-19急性感染後徵候群）症狀，竹市目前有台大、馬偕、國泰等3家大型醫院已針對康復者開設特別門診，提供跨科整合治療。

市府衛生局表示，整合門診將有主責醫師負責病人之整合醫療，並由醫院設置與主診間相通或相鄰的會診空間，經主責醫師診斷後，視病人醫療需求，立即安排相關科別醫師會診。

另外，民眾接受當次整合門診醫療服務後，不需繳交多科別掛號費，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔。盼透過整合醫療服務，促進長新冠症狀恢復，減少長期醫療支出，達到多贏的目標。

衛生局提醒，為強化民眾疫苗保護力，5到11歲兒童即日起開放第2劑接種，與第1劑接種滿4週後可向合約診所開診時間電話預約，其它年齡民眾也可於各廠牌疫苗診所預約。

市府表示，下週中正市場、體育館及慈濟靜思堂三大疫苗施打站，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每周一、三、五提供莫德納，每周二、四提供輝瑞疫苗，長輩於6月30日前接種任一劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。