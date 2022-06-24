防猴痘侵台！何時開打天花疫苗？ 陳時中曝施打對象

疾病管制署昨天正式將猴痘列為第二類法定傳染病，疑似病例須在24小時內完成通報。外傳國內將啟動採購天花第三代疫苗計畫，疾管署署長周志浩今天證實「正在和疫苗公司接洽」，但根據世界衛生組織（WHO）建議，並無規劃大量接種，僅會針對特定對象施打。

全球猴痘（monkeypox）確診病例已超過3200例，WHO將緊急開會評估是否將猴痘列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）；由於猴痘和天花病毒皆屬於正痘病毒，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，天花疫苗對於猴痘病毒的有效性高達85％，歐美各國已展開天花疫苗採購計畫。

外界關心國內是否有採購天花疫苗計畫？周志浩證實，正在和疫苗公司接洽第三代疫苗，目前還在商談供應問題，如有進一步消息會再和大家報告；至於國內也有儲備一些第一代疫苗，作為戰備使用，但目前建議盡可能使用第三代疫苗，因此並不考慮拿出來使用。

周志浩說明，第一代和第二代疫苗為活性疫苗，病毒打進體內仍可能增殖，可能產生較多副作用，至於正在洽談的第三代疫苗同樣是活性疫苗，但打進身體後病毒本身不會再繁殖；目前也有疫苗廠正在研發細胞培養疫苗，以分子生物方式製造。

周志浩強調，天花疫苗大概不會是普遍性的接種，僅會針對特定族群，例如臨床上照護病例的醫護人員、會接觸病毒的實驗室工作人員，以及短時間內有和病人密切接觸者，使用的對象蠻有限的，因為也不會規劃年齡層等優先順序。