台北市動物園在去年產下三隻小石虎，今年再度喜迎「虎」寶寶，居住在保育研究中心的石虎「平平」在今年春天受孕，經過約七十天左右的孕期，保育員透過監視器觀察，確認「平平」終於在6月2日的清晨，平安誕下一隻石虎寶寶，目前尚未確認性別。

台北市立動物園表示，「平平」母性良好，去年曾有產下三胞胎並成功育幼的豐富經驗，目前她除了進食、放風活動筋骨外，大多時間都待在巢箱裡細心照顧孩子。

去年生下三胞胎後，「平平」便一直維持相當好的體態，體重不曾銳減，這次懷孕至生產完畢，身體非常健康，保育員僅需在日常飲食裡添加貓科營養補充品，撒上貓奶粉、鈣粉來為哺乳需求增添營養，並盡可能提供隱密安全的育幼環境，以避免過多的人為干擾。

動物園說，石虎寶寶尚未20日齡就已經開眼，也會在巢箱中緩慢匍匐前行，為避免新生兒沾染人類氣味，引起母親高度警戒，憂懼環境不安全而出現傷害寶寶的行為。

照養團隊決定待石虎寶寶滿月後，身體茁壯程度已能追趕跑跳、自行離開巢箱之際，再引誘平平暫時離開欄舍，以便為寶寶全面的身體檢查和確認性別，在這之前，保育員會先透過監視器來觀察石虎母子的一舉一動。

園方表示，這胎石是媽媽「平平」與爸爸「小魚」在動物園內的第二胎小孩，也是林務局野生動物救傷收容計畫架構下，台北市立動物園和特有生物研究保育中心、屏東科技大學合作「石虎保育繁殖計畫」的重要新成員。

保育員說，未來是否讓石虎寶寶做野放訓練回歸自然，或是讓寶寶留在動物園，負起域外保育的大任，還會再討論，現階段先祝福新生兒誕生。