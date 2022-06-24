新冠疫苗衛生所施打時間表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣24日新增999例COVID-19確診病例，年齡分布在0至96歲，2歲以下178人、65歲以上95人，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占66％。另，新竹縣兒童莫德納（6至11歲）、BNT疫苗（5至11歲）第2劑陸續施打，只要與第1劑間隔4周以上，均可前往新竹縣合約院所或各衛生所接種。

新竹縣6月24日新增病例分別分布在竹北市393例、竹東鎮188例、湖口鄉123例、新豐鄉100例、新埔鎮62例、關西鎮47例、芎林鄉18例、橫山鄉14例、寶山鄉19例、北埔鄉10例、峨眉鄉6例、尖石鄉13例、五峰鄉6例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

目前新竹縣居家隔離1521人、居家照護列管人數6634人，統計至6月23日止，新竹縣今年累計確診人數為8萬8374人。

新竹縣本周五至周日（6月24日至26日）共加開10場大型社區接種BNT或莫德納疫苗服務，周六至下周五（6月25日到7月1日）各衛生所也持續規畫多場次各廠牌疫苗接種，詳情可參考圖卡或是疫苗地圖，衛生局也呼籲，鄉親可踴躍把握6月底前，完成疫苗接種，並把好禮帶回家。

新竹縣長者第4劑疫苗持續開放接種，衛生局表示，長者只要與第3劑接種時間滿5個月，即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格的長者可盡速接種。此外65歲以上、原住民55歲以上的長輩，打疫苗即可送禮券、快篩，活動只到6月30日止。

此外，兒童莫德納（6至11歲）、BNT疫苗（5至11歲）第2劑陸續施打，間隔4周以上均可接種，新竹縣合約院所、各衛生所均開設兒童第2劑專診，家長可利用周末帶孩子接種疫苗。

衛生局提醒家長，曾經確診的學童建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。若是接觸者，則應於結束居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理、自主防疫且無疑似新冠肺炎感染症狀後，再行接種。

此外，部分民眾詢問曾經確診或是居家隔離，可以接種疫苗嗎？衛生局表示，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考；至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫（共7天）後，即可接種疫苗。