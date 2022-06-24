今(24)日新北市台64線發生一起大貨車與小客車擦撞事故，所幸未造成傷亡，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因仍偶待調查。

今日早上約11時30分許，38歲的陳姓男子駕駛大貨車，沿新北台64線往八里方向行駛時，不慎與另輛由63歲吳姓男子駕駛的自小客車發生擦撞。

警方趕抵現場後，現場並無造成人員傷亡，雙方酒測值也皆為0，據了解兩人都想下交流道，才不慎發生擦撞，但詳細肇事因仍有待警方釐清。

事發後警方迅速到場進行疏導，已於當日12時20分許排除完成。