新北吸收台北市外溢買盤，四大新興重劃區預售屋漲勢大，預售房價全數站上5字頭、央北更逼近7字頭，土城暫緩重劃區四年漲幅40.8％居冠、央北重劃區28.8％居次，二重疏洪道、板橋江翠北則則約在二成左右。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，熱門重劃區具有題材話題，對於房價成長期待值高，近年來熱錢竄入不動產市場帶動買方追價，而預售屋付款具彈性、選擇多，不僅大台北以外房價成長，雙北預售屋價格漲幅也相當明顯。

新北四大重劃區均擁有較鄰近台北市或新北蛋黃區商圈的區段條件，也多有捷運或交通動線連通，在開發初期即備受市場看好，經過這四年來房價一波一波墊高，土城暫緩重劃區已從不到4字頭的均價，上漲至每坪54.9萬元，甚至指標案如「大同莊園三期」最高房價都已站上6字頭。

過去預售房價約在每坪55萬元的新店央北重劃區，如今均價已達每坪69.4萬元，如「聯上澐朗」、「宏盛心中央」等案房價均站上7字頭；過去預售房價約在46萬元左右的板橋江翠北側、二重疏洪道重劃區，今年房價已漲至每坪55萬元以上，更不乏多案房價站上6字頭。

郎美囡分析，預售案開價會參考周邊已開賣的建案價格，以及當時市況走向，在房市多頭時間，預售案價格一案接著一案向上墊高，過去兩年房市受資金潮挹注，建商信心大增，許多建案開賣後調漲價格，加上缺工缺料、營建工料雙漲，更使開價上調，買方擔憂愈晚買愈貴，自動提高價格接受度，以至於熱門重劃區預售案價格漲勢強勁。