當年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪(Fiona)，外型甜美的她往戲劇圈發展也相當成功，拍攝多部賣座電影《早熟》、《分手說愛你》等，紅遍港、台，近年她將事業重心放在大陸，除了演藝工作外，還開創個人時裝品牌。近期參加大陸選秀節目《乘風破浪》與多位女星共同生活，她今（24日）在社群平台發布復古妝造型，不過有粉絲虧「好像被打」。

香港女星薛凱琪五官精緻、身材纖瘦，被譽為「香港最後的美少女」，今年40歲的她外觀看起來和青春女孩沒什麼差別，保養得很好。她近日參加《乘風破浪》與多位女藝人共同組隊表演，最新一期她與郭采潔、趙夢、張薔同組表演，造型主題是復古。

她在今（24日）發文寫下：「和姐姐們過了一個超happy的復古派對，有一種重回80年代的感覺，想跳個disco復古妝容真的好好看呀，畫完炫彩眼妝和大紅唇之後忍不住拍了很多照片，太喜歡了！ ps你們有沒有覺得像鸚鵡派對」，照片中薛凱琪眼睛周圍畫上一圈紫色的眼影，加上暗色口紅，充滿復古感，她更PO出與同組隊員的合照，趙夢臉上畫著鮮豔的藍色眼影，郭采潔臉上有紫色有藍色，每個人的造型都十分前衛與迷幻。

薛凱琪更拼接一張金剛鸚鵡的照片，來對比他們五顏六色的妝容，粉絲們看到後忍不住虧：「這眼影好像被打一樣」、「如果不是薛凱琪的美貌撐著，誰畫誰災難」、「這個眼影真的太有趣了吧」，也有粉絲送上讚美「姐姐太美了」、「可可愛愛」、「老婆要不要這麼可愛」。