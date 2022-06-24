台北市議會日前通過《重陽敬老禮金致送自治條例》，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨開第一槍，宣誓上任後將恢復發放敬老金，遭對手、北市副市長黃珊珊嗆「開支票」，還說尊敬長輩不是發錢就好，蔣萬安今稱，地方上不分老幼都認為應像其他縣市給予長輩尊重，呼籲台北市政府儘快依法行政、編列相關預算。

蔣萬安下午出席婦女救援基金會活動，協助宣導家庭暴力防治，搶攻婦女票意味十足，昨日稱選上後會發放敬老金，也被認為是爭取長輩支持，不過此舉卻遭黃珊珊反擊，稱政府執政者不能只看一個項目，要看整個資源如何分配、如何開源節流，做好老人福利做得更好，不是只是發一筆錢，其他事都不要了？

對於黃珊珊的「支票說」，蔣萬安不以為然表示，台北市政府其實就依法行政，盡快編列相關預算，恢復發放重陽敬老金，至於對方說尊敬長輩不是發錢就好，他則說自己在基層接觸民眾時，不分老幼都認為北市應像其他縣市一樣，給予所有長輩一個尊重，他也希望接下來，北市長輩能跟其他縣市一樣得到應有尊重。