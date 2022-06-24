台東縣府舉辦台東雲端國際旅展。（蔡旻妤攝）

台東縣府舉辦台東雲端國際旅展。（蔡旻妤攝）

台東縣府舉辦台東雲端國際旅展。（蔡旻妤攝）

台東縣府舉辦台東雲端國際旅展。（蔡旻妤攝）

台東縣府舉辦台東雲端國際旅展。（蔡旻妤攝）

中央流行疫情指揮中心自15日起放寬入境旅客檢疫天數，為開拓及促進國際觀光，台東縣府24日舉辦雲端國際旅展，連續 3天舉辦6場直播及1場線上洽談會。台東縣交通及觀光發展處長余明勳表示，將往年的實體旅展升級，打造線上旅展，協助在地業者突破疫情限制，讓台東成為國內外旅客首選。

現場邀請日本藝人大久保麻梨子分享台東旅遊口袋名單，介紹必吃、必去、必玩景點。台東縣副縣長王志輝於直播同時，也搭乘今年首度啟航的9人座客機，帶領民眾從空中鳥瞰縱谷美景；他說，接下來幾場直播也將邀請各國網紅線上導覽各鄉鎮。

活動包含旅行社、旅宿業及在地特色產品及農產等19家業者參與。業者們皆表示，因疫情影響，近年國外遊客減少，期盼藉由線上行銷，讓世界看到台東的優質產品，邀請各地遊客能在疫情趨緩後，來到台東，品味台東獨有的慢活。

余明勳表示，因應疫情影響，台東縣府首創線上雲端旅展，吸引超過20家海外體一同觀看，今年更協助在地業者跨越疫情與國界，和海外業者對接，以線上行銷方式維持連結與熱度，「讓台東成為國內外觀光客旅遊首選」。

旅展官方網站除了提供台東觀光旅遊最新資訊，並以360技術零時差、無國界地展現出欣賞台東的不同視角。旅展同時辦理線上洽談會，邀請在地品牌與國際買家線上交流，提供平台讓台東旅遊業者線上推廣觀光資源，將線上體驗轉化為實體訂單。

交觀處表示，今年雲端國際旅展特別邀請來自新加坡、日本及香港的網路名人合作，線上展開3天2夜、包含陸、空體驗的台東，以實況直播的方式帶領粉絲與觀眾同步體驗台東深度旅遊的精彩行程。